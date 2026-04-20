「エレベーターで入口付近に立ったとき、後ろの人にどう見られているか気になる」そんな瞬間はありませんか？ ふとしたときに感じる“後ろからの視線”。じつは人は、無意識のうちに後ろ姿で年齢や印象を判断しています。顔と違ってごまかしが効かない分、体の使い方や日々の習慣が、そのまま表れてしまうからです。今回は、SNS総再生数約1億回の人気メソッド「くびれヨガ」を提唱するヨガ講師・tsuki（ツキ）さんに、「なんとなく