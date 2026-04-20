タレントのイモトアヤコが仲良しショットを公開した。イモトは１９日、自身のインスタグラムを更新。「静香さん＃ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙお誕生日おめでとうございます」と記し、１４日に５６歳の誕生日を迎えた歌手の工藤静香とのツーショットをアップ。「あー楽しく美味しく優しい時間だったなぁお天気最高でお散歩タイム」とつづった。この投稿には、工藤が「絢ちゃんありがとうね今夜いってＱだ楽しみ」