2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符制度（交通反則通告制度）」が適用されるようになりました。 軽微な交通違反を反則行為として位置づけ、反則金を納めることで手続きが完了する仕組みです。正式名称は「交通反則通告書」ですが、交付される書類が青色であることから「青切符」の名で知られています。 この記事では制度の概要とともに「2台並走」と「歩道走行」それぞれの反則金について見ていきます