北朝鮮が19日に発射した弾道ミサイルについて、同国は20日、改良型の戦術弾道ミサイル「火星砲11ラ」型であったと明らかにした。朝鮮中央通信が報じた。同通信によると、ミサイル総局は19日、「改良された地対地戦術弾道ミサイル『火星砲11ラ』型の戦闘部（弾頭）の威力評価」を目的とした試験発射を実施した。試験は金正恩総書記の立ち会いの下で行われ、「戦術弾道ミサイルに適用する散布戦闘部（クラスター弾）および破片地雷戦