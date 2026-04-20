けさ6時10分過ぎ、山形市上椹沢の住宅で「建物が燃え火が出ている」と近隣住民から通報がありました。警察と消防によりますと、これまで住宅1棟が焼け、現在、消防による消火活動が行われています。住民はすでに避難していますが男性1人と女性1人の合わせて2人が病院に搬送されたということです。※午前7時半時点