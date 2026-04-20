アウディA3シリーズに250台の限定モデルアウディ・ジャパンは4月14日、プレミアムコンパクトモデルの『A3』シリーズに限定モデル『アウディA3スポーツバック・エディションSライン・プラス（A3 Sportback edition S line plus）』および『アウディA3セダン・エディションSライン・プラス（A3 Sedan edition S line plus）』を設定し、同日に発売した。【画像】『アウディA3 エディションSライン・プラス』シリーズとハイエンドモデ