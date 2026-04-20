中国向けミッドサイズSUV型EVを発売日産は、中国合弁会社の東風日産乗用車公司（DFN）が、ミッドサイズのSUVタイプEV『東風日産NX8』を中国市場で発売したことを発表した。【画像】『N6』、『N7』、『フロンティア・プロ』など、中国生産の日産車たち全23枚NX8は、『すべての家族にとって理想的なSUV』をコンセプトに開発された中型SUVで、プラグインハイブリッド・セダンの『N6』、ミッドサイズEVセダンの『N7』に続くNシリーズ