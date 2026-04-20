夏のおしゃれを格上げしたい方に注目♡ダイアナの2026 Summer Collectionが登場しました。テーマは“Playful Celebration”。軽やかな素材やきらめくディテールで、足元から季節感を楽しめるラインアップが揃っています。日常にも特別な日にも取り入れたくなる、洗練されたアイテムが魅力です。 華やかさを引き立てるサンダル 今季は、フェミニンで華やかなサンダルが豊富にラインアップ。 Petit Ribbo