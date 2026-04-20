さまざまなグリーンコンディションでプレーするのがゴルフ。グリーンのスピードが遅いときもあれば、速いときもあるが、大半のアマチュアは「遅い」と文句をいいがち。しかし、それをマスター今野は「技術不足！」と一喝する。 芯で打てる人はグリーンが遅くても速くても対応できる “打球の転がりの質が上がる”を優先したパター選びもいいかも！ 今野のこの話を聞くと