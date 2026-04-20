読売新聞社が１７〜１９日に実施した全国世論調査で、高市内閣の支持率は６６％と高い水準を維持したが、年代や支持政党によってやや異なる傾向が見られた。内閣支持率は１８〜３９歳で６９％、４０〜５９歳で７３％だったのに対し、６０歳以上では５７％にとどまった。日米首脳会談直後に実施した前回３月調査からの下落幅は、１８〜３９歳と４０〜５９歳で各４ポイント、６０歳以上では９ポイントだった。支持政党別にみると