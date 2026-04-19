アイドルグループの＝LOVE（イコールラブ）が19日、神奈川県・横浜スタジアムにて、結成8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のファイナル公演を開催した。18日と併せて2日間で約7万人を動員した同公演では、新曲『モラトリアム』と『お姫様の作り方』が初披露された。 開演時間を迎えると、『青春”サブリミナル”』を歌うメンバーがスクリーンに映し出され、センタログインして続きを読むThe post ＝LOVE、横浜ス