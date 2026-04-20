イランのペゼシュキアン大統領は、パキスタンのシャリフ首相と電話会談を行い、アメリカによるイランの海上封鎖について、「停戦違反だ」と強く批判したと中東メディアが報じました。イランのペゼシュキアン大統領は19日、パキスタンのシャリフ首相と電話会談を行いました。中東アルジャジーラによりますと、イランメディアはこの中で、ペゼシュキアン大統領がアメリカについて、「交渉や停戦期間中も約束を違反し、威圧的で不合理