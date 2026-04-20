中国メディアの新聞坊によると、上海地下鉄9号線で男性乗客のスーツケースの底から血のようなものが滲み出ているとする動画がインターネット上に投稿され注目された。動画には、男性がティッシュペーパーで血のようなものを拭く様子も映っていた。これについて、上海地下鉄9号線松江段の責任者が取材に応じ、スーツケース内に入っていたのは鴨の血を固めた冷凍食品で、長時間の輸送中に徐々に解凍されて滲み出たとみられると説明し