長年の悲願がついに実現！ 現道の渋滞解消に大きな期待国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所は、国道175号「西脇北バイパス」の未開通区間である兵庫県西脇市下戸田から寺内までの3.1kmが、2026年6月13日16時に開通すると発表しました。この区間の完成により、総延長5.2kmの西脇北バイパスは全線が開通することになります。【画像】国道175号「西脇北バイパス」が全線開通！ 詳細を画像で見る（12枚）同バイパスは、1997