◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、ロッキーズ戦で今季4度目の先発登板となったが、4回2/3を7安打3失点で今季初勝利はならなかった。試合後、佐々木は「1巡目は早いカウントで打ってもらったので、基本的に真っすぐが多くなった。そこから2巡目は変化球を入れながら、ほとんどがフォークボールでしたけど、いいところにいったり、