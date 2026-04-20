◇ナ・リーグメッツ1―2カブス（2026年4月19日シカゴ）メッツは19日（日本時間20日）、敵地でのカブス戦にサヨナラで敗れ、04年以来、22年ぶりとなる11連敗を喫した。5回無死、メレンデスの1号ソロで先制したが、その後はカブス投手陣から得点を挙げることはできず。9回、今季からチームに加わったウィリアムズが1死一塁からコンフォートに右翼線への同点二塁打を浴び、延長10回に通算440セーブのベテラン・キンブレルが