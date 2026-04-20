ケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられる大型ロケット「ニューグレン」＝19日、フロリダ州ケープカナベラル（ロイター＝共同）【ワシントン共同】アマゾン・ドットコム創業者ジェフ・ベゾス氏の米宇宙企業ブルーオリジンは19日、大型ロケット「ニューグレン」を南部フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げた。搭載していた衛星を分離したが、予定していた軌道に投入することはできなかった。打ち上げ後に分