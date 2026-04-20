＜天気＞北海道〜北陸、関東は晴れるでしょう。桜が咲いている北海道や東北はお花見日和になりそうです。関東も日中は晴れて、洗濯日和になるでしょう。東海は晴れ間はありますが、夜は雨のところがありそうです。近畿は雲が多く、夜は雨のところがあるでしょう。中国地方と九州は雲が広がって、雨が降りやすくなりそうです。四国は雨になるでしょう。＜日中の気温＞全国的に暑くなるでしょう。東北〜九州・沖縄は夏日のところがあ