◆米大リーグアストロズ５―７カージナルス（１９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズのＹ・アルバレス外野手が、本拠のカージナルス戦で、今季メジャー１０号一番乗りを果たした。１６２試合に当てはめると７０本ペース。８回、左腕ロメロのチェンジアップをたたいた打球は右翼フェンスを越えていった。過去４年連続３０本塁打を記録したこともあったアルバレス。昨年は故障で４８試合しか出場でき