ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が（２６）３試合連続の８号本塁打を放ったことを報じた。村上は１９日（日本時間２０日）、「３番・一塁」で敵地のアスレチックス戦にスタメン出場。４―１で迎えた５回無死一塁で迎えた第３打席で左腕スプリングスのカウント１―１からスライダーを会心の一振りで右翼席へ運んだことを番組では映像とともに紹介した。