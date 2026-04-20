気象台によると、桜島の南岳山頂火口で20日午前6時22分に噴火があり、噴煙が火口から1500mの高さまで上がりました。中量の噴煙が南西に流れています。 午前5時3分には爆発があり、噴煙が400ｍの高さまで上がり、大きな噴石が8合目の火口から500～700mまで飛散しました。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 桜島降灰予報（定