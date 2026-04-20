パットを成功するために必要な80cmのターゲットの意識とは 80センチ先のターゲットに対するアドレスを確認しよう 80センチ先のマーカーほどの大きさのターゲットに真っすぐ構えられるかを、アドレスチェッカーを使ってチェックしながら練習します。きちんと構えられるのは５人に１人というデータ（著者調べ）がありますが、皆さんはどうでしょうか？ 用意する物は、アドレスチ