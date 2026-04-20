右を向きやすいアマチュアが真っすぐ構えられる方法 左手をガイドにして身体のラインを真っすぐにする ●身体のラインを目標ラインと平行にする真っすぐ立つための方法を教えましょう。 まず、右手でクラブを持って目標方向に向けます。 次に、上げたクラブと平行になるように左手を前に伸ばします。 そして、この伸ばした左手の向きをキープしたまま、それに肩のラインを合わせて構えます。そのあと目標を見て違