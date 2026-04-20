【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】他とは違う「自分のキャラクター」をアピールする 周囲に理解されるブランディングを 自分の特徴や個性など「この人はこういう人」というのを印象付けることを“ブランディング”と言います。ビジネスや発信の場でも非常に大切で、単に目立つだけでなく、自分の特性を活かしながら、周囲に受け入れられる形で表現することがポイントです。ヒカルさんはこのブランディングの