人間は真ん丸の心で生まれない ─学校の教科書にも載っている『乾杯』をはじめ、『順子』や『とんぼ』『ろくなもんじゃねぇ』など、数々の名曲を生み出したアーティストの長渕剛さんと、長渕さんの出身地・鹿児島県の先輩である京セラ創業者の稲盛和夫さんを介して親交を深める小林製薬の大田嘉仁さんとで「人はどう生きるか」をテーマに語っていただきます。まずは長渕さんにお聞きしたいのは、長渕さんの