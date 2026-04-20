【NZ】 貿易収支（3月）07:45 予想N/A前回-2.57億NZドル（貿易収支) 【英国】 ライトムーブ住宅価格（4月）08:01 予想N/A前回0.8%（前月比) 予想N/A前回-0.2%（前年比) 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:00 予想3.0%前回3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート1年）) 予想3.5%前回3.5%（中国最優遇貸出金利