米株価指数先物急落、米がイラン船拿捕、戦争終結期待ほぼ消滅 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限49101.00（-540.00-1.09%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7087.25（-74.25-1.04%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限26547.00（-278.50-1.04%） 米株先物は急落、原油価格は急騰して始まっている。 イランが米国による裏切りを理由にホルムズ海峡を再び封鎖したと発表。米国はイラン船を拿捕するなど、対