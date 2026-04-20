ゆるいやり取りの先に待っていたのは真剣勝負。人気グラドルの決断が視聴者を沸かせた。【映像】人気グラドルの可愛すぎる「頑張ります！」美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第2回が4月18日に配信。勝負どころで飛び出した西野夢菜の愛らしいリアクションと、思わず笑ってしまうやり取りが視聴者の注目を集めた。ここまで26％