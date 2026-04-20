タレントの近藤千尋が、次女の卒園式で目の当たりにした子供たちの意外な様子について語った。【映像】卒園式での次女の写真（複数カット）4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが新生活にまつわるトークを展開。その中で、近藤が自身の次女の卒園式でのエピソードを披露する場面があった。式の様子について「めちゃくちゃ感動した」と振り返った近藤。しかし、近藤を驚かせたの