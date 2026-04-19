4児のママで元モーニング娘。の紺野あさ美が、夫であるプロ野球・北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手との、照れくさくも可愛らしい「夫婦のスキンシップ術」を告白した。【映像】「お尻が立派なので…」紺野あさ美の夫のスキンシップ4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した紺野は、視聴者からの「子供が大きくなってからも夫婦でラブラブでいたい」という悩みに回答。近藤千尋や滝沢眞規子らが夫とのラブラブな