滋賀県彦根市に住む41歳の女性が、自身の体に刻まれたタトゥーと共に波乱万丈な半生を振り返った。【映像】41歳のおばあちゃんのタトゥーで埋め尽くされた背中4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』内のコーナー「のぞき見！隣のママ」にて、10トンダンプを操り、キックボクシングや筋トレをこなすパワフルなママの日常が紹介された。番組スタッフに対し、ケイコさん（41）は自ら上着を脱いで上半身にびっしりと入ったタトゥ