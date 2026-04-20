◇米男子ゴルフ下部ツアートゥルム選手権最終日（2026年4月19日メキシコPGAリビエラマヤ＝7272ヤード、パー72）19位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、2ボギーの72で回り、通算5アンダーの19位で4日間を終えた。今季2度目のトップ20入りを果たした。