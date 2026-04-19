41歳にして既に孫を持つケイコさんの、12歳の次女・マヒロちゃんのド派手なギャルスタイルに注目が集まった。【映像】41歳のおばあちゃん＆小学生ギャルな12歳長女（顔出し＆全身あり）4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』内の企画「のぞき見！隣のママ」では、滋賀県彦根市で10トンダンプの運転手として働くケイコさんの私生活に密着。上半身にびっしりとタトゥーが入ったケイコさんは、長男のリュウセイさん、長女のマオさ