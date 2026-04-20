今回は、産後直後の夫の言葉に耳を疑ったエピソードを紹介します。それどころじゃないのに…「夫と結婚後すぐに妊娠し、子どもが欲しかった私はうれしかったです。そして難産になり帝王切開で出産しましたが、心身ともにボロボロで……。しかも産後直後だというのに、夫は『早く2人目作ろうぜ？』『次は男の子がいいな！』と言ってきて、思わず耳を疑いました。それどころではないし、まずは『ありがとう』とか『おめでとう』って