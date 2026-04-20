黒崎煌代という俳優の歩みに、私たちはついていけるのだろうか──。 参考：『ブギウギ』から『九条の大罪』の“影のMVP”へ黒崎煌代の進化が止まらない 新たに放送がスタートしたドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）を観ていて、ふとそんなことを思った。彼が民放の連続ドラマに出演するのは、これがはじめてのこと。意外だが、思い返してみればたしかにそうだ。映画ファンにとってはおなじみの存在にし