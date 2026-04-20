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― ダウは868ドル高と続伸、イランがホルムズ海峡開放を表明、ナスダック13日続伸 ― ＮＹダウ 49447.43 ( +868.71 ) Ｓ＆Ｐ500 7126.06 ( +84.78 ) ＮＡＳＤＡＱ 24468.48 ( +365.78 ) 米10年債利回り4.254 ( -0.060 ) ＮＹ(WTI)原油 83.85 ( -10.84 ) ＮＹ金 4879.6 ( +71.3 ) ＶＩＸ指数17.48 ( -0.46 ) シカゴ日経225先物 (円建て)59840 ( +1040 ) シカ