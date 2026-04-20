ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が打線の中で頼もしい存在感を示している。20日現在、20試合を終えて打率・262、5本塁打、13打点。何より出塁率の高さが光っている。ここまで17四死球で出塁率・415。11日の日本ハム戦では4四球を選び、相手エース・伊藤を攻略しての勝利に貢献。小久保監督からも「よく我慢した」と称えられた。強打者の指標とされるOPS（出塁率＋長打率）は・938となっている。OPSといえば、かつて山川