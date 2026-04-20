「ロッキーズ９−６ドジャース」（１９日、デンバー）ドジャースのエドウィン・ディアス投手が９日ぶりのマウンドでまたも炎上。１死も奪えず、まさかのＫＯとなった。２点ビハインドの八回から６番手で登板。先頭に初球を右前に運ばれる。二盗を許した後、四球を与えて無死一、二塁とした。さらに三塁内野安打を許して、無死満塁としてしまう。ここでジュリアンに内角直球を右前に運ばれる２点適時打を浴びた。ここでロバ