◆コロラド・ロッキーズ9ー6ロサンゼルス・ドジャース19日（日本時間20日午前4時10分試合開始、クアーズフィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、佐々木朗希投手（24）とともに先発出場した。大谷は1死1塁で迎えた3回の第2打席、ライトへのタイムリー二塁打を放ち、日本人最長を更新する51試合連続出塁を達成した。9回の第5打席に