日本レコード大賞3連覇を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLE。そんな彼らがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系／毎週月曜20時55分）が、4月6日よりスタートした。正直なところ、「音楽だけでも多忙なのに、なぜ…？」と思った人も、少なくないだろう。筆者自身も、そんな疑問を抱いたまま初回放送を見た。しかし、その疑問は思いがけない形で解消されることになる。進行を務める陣内智則に「なんで引