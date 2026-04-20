東野圭吾の小説『殺人の門』が、山崎賢人と松下洸平のダブル主演で映画化され、2027年2月19日より公開されることが決まった。併せて、超特報映像、場面写真とともに、出演者、原作者、監督のコメントが到着した。【動画】山崎賢人＆松下洸平が織りなす『殺人の門』特報本作は、友情と殺意が絡み合うミステリー。“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（松下）。約30年に及ぶゆがんだ