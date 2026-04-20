「デニムパンツ、なんだかいつも同じ見え方になってるかも？」そんなふうに感じたときこそ、着こなしを見直すタイミングかも。【グローバルワーク】の40代スタッフさんのコーデには、気負わず今っぽく見せるヒントが詰まっています。今回は、大人にちょうどいい「シャレ見えコーデ」をご紹介。いつものデニムパンツを新鮮に楽しむきっかけになるかも。 レースで華やかさを添える大人のデニムONデニ