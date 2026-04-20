「降りろ！」優先エレベーターで理不尽な要求をされて……。今回は筆者が1歳の子供を連れて百貨店の優先エレベーターを利用した時の実体験エピソードをご紹介します。 ベビーカーで百貨店へ 平日の昼下がり、1歳の子供を連れて百貨店に買い物に出かけた時のこと。子供がベビーカーで寝てしまったため、優先エレベーターを利用して上の階へ向かうことにしま