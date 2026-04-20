◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、４回２／３を投げて７安打３失点で降板し、今季初勝利はお預けとなった。試合後「３点取ってもらったので、リードを守りたかった」と唇をかんだ。ロバーツ監督は「朗希に関しては立ち上がりをしっかり抑えて、効率よく投げていたのは良か