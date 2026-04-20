テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが実家で愛犬の誕生日を祝った様子を公開した。森山アナは１９日、自身のインスタグラムを更新。「先週末、熊本にて来月１７歳になる愛犬ソラの誕生日を、家の庭でお祝い」と記し、愛犬を抱いたショットなどをアップ。「父がパンを焼き、兄がごはんを作り、母の上で愛犬はウトウト…幸せな時間でした」とつづった。この投稿には、「テレビで見る方のペットの中で、ソラくんが一番可愛