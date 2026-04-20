◆米男子ゴルフツアーＲＢＣヘリテージ最終日（１９日、サウスカロライナ州ハーバータウン・リンクス＝７２４３ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、５５位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７０で回り、通算３アンダーの６０位で大会を終えた。マシュー・フィッツパトリック（英国）が、通算１８アンダーで並んだ世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）との