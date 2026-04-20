エリック・ロバーツ（69）は、27歳の時の交通事故で、俳優業を断念しそうになったという。事故後、短期記憶障害に陥り、視覚と動作の連動が困難になったことから、精神を患ったというエリックは、1983年のボブ・フォッシー監督作「スター80」にキャスティングされた時には驚いたと振り返っている。 【写真】がん手術、息子逮捕乗り越え“国民的女優”が84歳誕生日報告 ポッドキャスト「It Happened In Hol