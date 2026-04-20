米航空機メーカー「ロッキード・マーティン」社がこのほど、インスタグラムに無人偵察機「D-21」の画像を掲載した。 【写真】親子ブラックバードD-21を載せたSR-71 最高速度マッハ3を出す、「ラックバード」の愛称で知られる世界最高速の偵察機「SR-71」の上に搭載された画像を公開。「高速偵察用に開発された謎の無人航空機…まるで未来のよう?」とコメントが添えられている。 続