ふと愛犬に目を向けると、そこには信じられない光景が――。 【写真】なんでそうなったの!?顔が数字の「10」を描いてます 顔のシワや毛の並びが絶妙に重なり合い、「数字の10」がくっきりと浮かび上がったワンちゃんの姿がXで話題を呼んでいる。 この衝撃的な表情を見せたのは、柴犬のまつちゃん。 投稿された写真では、右目がフワフワの毛の寝ぐせで潰れて「1」を、左目が「0」を描き出し、完璧な「10」という数字が