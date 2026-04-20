今さら聞けない、北中米W杯のキーマンとなる名手たち北中米ワールドカップ（W杯）まで2か月。森保ジャパンの最終メンバー選考も気になるところだが、世界最大の祭典で、注目するべきタレントは誰なのか。リオネル・メッシ（アルゼンチン）やクリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、キリアン・エンバペ（フランス）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）といったビッグスターの他に、大会のキーマンになりそうな名手たちを